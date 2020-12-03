Лига Европы

Защитник Лестера Уэс Морган поделился ожиданиями от матча с Зарей.

Лестер будет противостоять Заре на выезде в рамках очередного тура групповой стадии Лиги Европы.

"Для нас игра с Зарей важна. Понятно, что в прошлой игре мы вышли в плей-офф Лиги Европы. В матче против луганчан мы хотим продолжить хорошую работу, которую мы делали до этого момента", — приводит слова Моргана телеканал Футбол 1/2/3.

"У нас есть шанс отдохнуть и поменять некоторых игроков, что мы и сделаем. Это хороший шанс для игроков, у которых не было так много игрового времени. Но конечная цель одна – хорошо сыграть и добыть результат".

"Если мы будем работать в полную силу, то сможем зайти очень далеко. Как команда мы способны на большие дела. В свой день мы можем обыграть любую команду".

Матч Заря — Лестер пройдет в Запорожье. Начало встречи — в 22:00. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.