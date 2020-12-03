Лига Европы

Хавбек Зари высказался о следующем матче Лиги Европы против Лестера.

Заря сойдется в домашнем противостоянии с Лестером в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Полузащитник луганского клуба Дмитрий Иванисеня поделился ожиданиями от этого матча.

"Было очень важно выиграть с крупным счетом в матче с АЕКом и в чемпионате. Эти две победы дают нам позитивный толчок. Мы делали разбор игры и провели работу над ошибками".

"Последние два матча показали, что мы пропустили ноль мячей и против Лестера будет очень важно сыграть компактно в защите. И если мы не будем допускать ошибок в обороне, я уверен, что у нас будут шансы на положительный результат", — заявил Иванисеня в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Заря — Лестер состоится сегодня, 3 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция данного поединка.