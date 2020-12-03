Лига Европы

Хавбек Зари высказался о следующем матче Лиги Европы против Лестера.

Заря сойдется в домашнем противостоянии с Лестером в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Полузащитник луганского клуба Андрейс Цыганикс поделился ожиданиями от этого матча.

"Тренер Лестера перед началом турнира говорил, что они хотят взять максимальное количество очков и выходить из группы с первого места".

"На данный момент у них 10 очков, а в Браги – 7. Поэтому я не думаю, что они приехали просто лишь бы как сыграть, не показывать свою лучшую игру".

"Может, сыграет молодёжь, может нет – от нас это не зависит. Мы будем выходить и играть против Лестера. Это большой клуб с большим именем", — заявил Цыганикс в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Заря — Лестер состоится сегодня, 3 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция данного поединка.