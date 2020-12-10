Лига Европы

Нападающий луганчан дал комментарий перед матчем.

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы луганская Заря, потерявшая шансы на выход в плей-офф турнира, отправится в гости к Браге.

Владислав Кабаев хочет доказать, что поражение от португальской команды в первом матче было ошибкой.

"Мы хотим реабилитироваться, и приехали исправить первую игру с этим соперником. Хотелось бы на хорошей ноте закончить этот турнир. Здесь мы уже играли, 2 года назад. И тогда уезжали с положительными эмоциями и результатом. Хотелось бы повторить те события, выиграть эту игру и доказать, в первую очередь, самим себе, что можем и достойны, а первая игра была всего лишь ошибкой.



Брага — команда хорошего уровня, она не прощает ошибок, показатель этого, игра в Запорожье. Играют они в открытый футбол и с такими командами, безусловно, интересно играть. Надеюсь, завтрашняя игра будет интересна не только для игроков или тренеров, но и для всех наших болельщиков", — приводит слова Кабаева официальный сайт Зари.