Лига Европы

Наставник голландского клуба высказался накануне еврокубковой встречи.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с Ромой.

"Все футболисты Аякса готовы сыграть. Мы многому научились в первой встрече с Ромой. Результат был не в нашу пользу, но мы настроены оптимистично.

Мы боролись и имели множество возможностей, чтобы забить. Мы продолжим работать над этим и в предстоящей встрече. Если Рома уйдёт в оборону, нам придётся адаптироваться к ситуации и работать с пространством, которое нам предоставят. Мы будем упорно бороться", — сказал 51-летний специалист.

Первая встреча команд проходила в Амстердаме 8 апреля и завершилась со счётом 2:1 в пользу римлян. Ответный матч запланирован на 15 апреля. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее наставник Аякса высказался о поражении от Ромы.