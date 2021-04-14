Наставник голландского клуба высказался накануне еврокубковой встречи.
Эрик тен Хаг, getty images
14 апреля 2021, 22:21
Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с Ромой.
"Все футболисты Аякса готовы сыграть. Мы многому научились в первой встрече с Ромой. Результат был не в нашу пользу, но мы настроены оптимистично.
Мы боролись и имели множество возможностей, чтобы забить. Мы продолжим работать над этим и в предстоящей встрече. Если Рома уйдёт в оборону, нам придётся адаптироваться к ситуации и работать с пространством, которое нам предоставят. Мы будем упорно бороться", — сказал 51-летний специалист.
Первая встреча команд проходила в Амстердаме 8 апреля и завершилась со счётом 2:1 в пользу римлян. Ответный матч запланирован на 15 апреля. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.
Ранее наставник Аякса высказался о поражении от Ромы.