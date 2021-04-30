Лига Европы

Капитан римской команды не намерен сдаваться даже после разгромного поражения от Манчестер Юнайтед.

Капитан и полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини прокомментировал разгромное поражение своей команды в первом полуфинальном матче Лиги Европы против Манчестер Юнайтед (2:6).

"Мы провели хороший первый тайм. Не знаем, что случилось во втором. Постараемся совершить эпичный камбэк в ответной игре.

В перерыве мы провели беседу в раздевалке и сказали себе, что нужно продолжать играть так, как мы делали это в первом тайме. Мне трудно комментировать второй тайм", — приводит слова Пеллегрини пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч Рома — Манчестер Юнайтед пройдет в Риме 6 мая.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед — Рома можно посмотреть на Football.ua.