Капитан римской команды не намерен сдаваться даже после разгромного поражения от Манчестер Юнайтед.
Лоренцо Пеллегрини, Getty Images
30 апреля 2021, 07:59
Капитан и полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини прокомментировал разгромное поражение своей команды в первом полуфинальном матче Лиги Европы против Манчестер Юнайтед (2:6).
"Мы провели хороший первый тайм. Не знаем, что случилось во втором. Постараемся совершить эпичный камбэк в ответной игре.
В перерыве мы провели беседу в раздевалке и сказали себе, что нужно продолжать играть так, как мы делали это в первом тайме. Мне трудно комментировать второй тайм", — приводит слова Пеллегрини пресс-служба УЕФА.
Напомним, ответный матч Рома — Манчестер Юнайтед пройдет в Риме 6 мая.
Видеообзор матча Манчестер Юнайтед — Рома можно посмотреть на Football.ua.