Лига Европы

Наставник "волков" прокомментировал вылет из еврокубкового турнира.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился мыслями после ответного полуфинального поединка Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

"Мы проиграли борьбу за финал, но в целом за два матча показали хорошее выступление. Я думал, что нам по силам выйти в финал, даже после того, как нас свели с Манчестер Юнайтед.

Это было возможно, и мы были впереди в перерыве на Олд Траффорд, но ошиблись во втором тайме.

Победить дома 4:0 было очень тяжело, но мы сделали все, что могли, забив сегодня трижды. Увы, сегодня соперник реализовал большинство своих моментов.

У нас были сложные моменты, но я старался сосредоточиться на улучшении команды. Я не из тех, кто сдается. Подать в отставку – самое простое, что можно сделать. Можно было бы оставить все давление позади, но я не рассматривал такой вариант.

Я не знаю, останусь ли в Италии. Мне здесь нравится, но все зависит от возможностей. Посмотрим.

Моуриньо? Я хорошо знаю его, мы оба португальцы. Мы пообщались с ним, он был предельно честен со мной. Я не думаю, что ему нужны мои советы", – приводит слова Фонсеки Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями о поединке против Ромы.