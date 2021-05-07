Наставник "волков" прокомментировал вылет из еврокубкового турнира.
Паулу Фонсека, getty images
07 мая 2021, 08:00
Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился мыслями после ответного полуфинального поединка Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.
"Мы проиграли борьбу за финал, но в целом за два матча показали хорошее выступление. Я думал, что нам по силам выйти в финал, даже после того, как нас свели с Манчестер Юнайтед.
Это было возможно, и мы были впереди в перерыве на Олд Траффорд, но ошиблись во втором тайме.
Победить дома 4:0 было очень тяжело, но мы сделали все, что могли, забив сегодня трижды. Увы, сегодня соперник реализовал большинство своих моментов.
У нас были сложные моменты, но я старался сосредоточиться на улучшении команды. Я не из тех, кто сдается. Подать в отставку – самое простое, что можно сделать. Можно было бы оставить все давление позади, но я не рассматривал такой вариант.
Я не знаю, останусь ли в Италии. Мне здесь нравится, но все зависит от возможностей. Посмотрим.
Моуриньо? Я хорошо знаю его, мы оба португальцы. Мы пообщались с ним, он был предельно честен со мной. Я не думаю, что ему нужны мои советы", – приводит слова Фонсеки Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями о поединке против Ромы.