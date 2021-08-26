Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют луганская Заря и австрийский Рапид Вена.
Дмитрий Хомченовский, фото ФК Заря Луганск
26 августа 2021, 18:25
Луганская Заря совершит попытку отыграть незавидное отставание в три мяча от венского Рапида на запорожской Славутич-Арене, и таки пробиться в групповой этап Лиги Европы УЕФА.
Виктор Скрипник, на фоне первой игры, решил задействовать с первых минут в линии атаки Александра Гладкого, в то время как Хомченовский сыграет справа в обороне, а пару защитников с Вернидубом составит Цвек.
От Дитмара Кюбауэра мы можем наблюдать лишь изменение на позиции голкипера.
Заря: Шевченко — Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо — Назарина — Громов, Кочергин, Булеца — Гладкий, Аллахьяр.
Запасные: Мацапура, Руфати, Лунев, Шахаб, Кабаев, Имереков, Фаворов, Кристиан.
Запасные: Унгер, Хедль, Виммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер.
Рапид Вена: Гартлер — Стойкович, Граймль, Хофманн, Улльманн — Аразе, Любичич, Граховац, Грюлль — Фунтас, Кара.
Матч Заря — Рапид Вена начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.