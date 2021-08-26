Луганская Заря совершит попытку отыграть незавидное отставание в три мяча от венского Рапида на запорожской Славутич-Арене, и таки пробиться в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Виктор Скрипник, на фоне первой игры, решил задействовать с первых минут в линии атаки Александра Гладкого, в то время как Хомченовский сыграет справа в обороне, а пару защитников с Вернидубом составит Цвек.

От Дитмара Кюбауэра мы можем наблюдать лишь изменение на позиции голкипера.

Заря: Шевченко — Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо — Назарина — Громов, Кочергин, Булеца — Гладкий, Аллахьяр.

Запасные: Мацапура, Руфати, Лунев, Шахаб, Кабаев, Имереков, Фаворов, Кристиан.

Рапид Вена: Гартлер — Стойкович, Граймль, Хофманн, Улльманн — Аразе, Любичич, Граховац, Грюлль — Фунтас, Кара.

Запасные: Унгер, Хедль, Виммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер.

Матч Заря — Рапид Вена начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.