Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи Лиги Европы.

Монако в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы на своем поле одержал минимальную победу над Реалом Сосьедад (2:1).

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Фолланд, но спустя семь минут гости ответили точным выстрелом Исака. Однако еще через три минуты, Фофана, как оказалось, установил окончательный счет на табло, выведя "монегасков" вперед.

После пяти туров Монако набрал 11 очко и занимает первое место в группе В, опережая ПСВ на три балла. Сосьедад идет третьим, имея в своем активе шесть очков, а у Штурма — один балл.

Обзор матча:

Монако — Реал Сосьедад 2:1

Голы: Фолланд, 28, Фофана, 38 — Исак, 35

Монако: Нюбель — Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 68), Кайо Энрике — Головин (Матазо, 90), Жан Лукас, Диоп (Желсон Мартинш, 76), Фофана, Бен-Йеддер (Боадю, 76) — Фолланд (Матсима, 90).

Реал Сосьедад: Райан — Сальдуа (Горосабель, 46), Элустондо, Ле Норман, Муньос — Сильва (Барренечеа, 46), Мерино (Турриентес, 66), Субименди — Янузай (Порту, 75), Исак (Серлот, 73), Ойарсабаль.

Предупреждения: Марипан, Головин — Сальдуа, Янузай, Субименди