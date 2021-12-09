Лига Европы

Наставник Наполи прокомментировал победу над Лестером.

В шестом туре группового этапа Лиги Европы Наполи обыграл Лестер в результативном поединке и пробился в плей-офф второго по значимости турнира (3:2).

Главный тренер "партенопейцев" Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча, отметив характер команды на фоне общей усталости.

"Мы отлично отреагировали на забитые мячи соперника. Когда пропускаешь два мяча подряд — очень сложно психологически устоять, но футболисты проявили характер и свои бойцовские качества.

Когда команда играет каждые три дня — очень сложно оставаться на вершине и выигрывать все матчи. У политано были проблемы со здоровьем после ковида, однако Манолас нас очень выручил сегодня. Многие футболисты только начинают набирать форму после болезни или травмы, нам сейчас очень нелегко.

Что касается пенальти, который Легия не забила.. Если везет нашей команде, то где-то везет и другой команде. Это нормально. Я рад, что мы прошли дальше", — сказал итальянский специалист в эфире Sky Sports.