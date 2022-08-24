Ліга Європи

Плеймейкер дніпрян поділився своїми думками напередодні гри із кіпрським АЕКом.

Півзахистик Дніпра-1 Олександр Піхальонок прокоментував майбутній матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти кіпрського АЕКу.

"У АЕКа дуже гарна, збалансована і досвідчена команда, яка більше грає другим номером, але вдома можуть грати і першим, тому ми до цього повинні бути готові. Ми детально розібрали першу гру. Щодо гравців, то можу виділити Альтмана, хоча взагалі у АЕКа багато хороших футболістів.

"Погода не повинна завадити нам, адже ми і самі вже до такої звикли. Ми багато матчів провели на зборах під час спекотної погоди. Ну, а щодо передчуття, то у всієї команди воне одне — усі ми хочемо у групу Ліги Європи", — цитує слова Піхальонка офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, матч АЕК – Дніпро-1 відбудеться у четвер, 25 серпня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перший матч закінчився з рахунком 2:1 на користь кіпріотів.