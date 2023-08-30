Ліга конференцій

Денис Мірошниченко поділився своїми думками перед грою зі словацьким Спартаком.

Захисник Дніпра-1 Денис Мірошниченко прокоментував майбутній матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти словацького Спартака Трнава.

"Ми очікуємо, що завтра на матч прийде багато людей, котрі, як і завжди, будуть нас підтримувати. Цього літа ми тут зіграли вже два матчі і весь попередній єврокубковий сезон провели також у Кошицях, тому будемо і завтра чекати на чудову атмосферу і цікавий матч.

В команді відбулись деякі зміни, але атмосфера чудова. У нас завтра вирішальний матч. Усі думки про те, щоб пройти суперника і вийти в груповий раунд Ліги Конференцій", - наводить слова Мірошниченка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч між Дніпром-1 та Спартаком відбудеться завтра, 31 серпня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій грі було зафіксовано нічию — 1:1.