Ліга конференцій

Валерій Городов поділився своїми думками перед грою зі словацьким Спартаком.

Виконувач обов'язків головного тренера Дніпра-1 Валерій Городов прокоментував майбутній матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти словацького Спартака.

"Зміни, напевно будуть, тому що два футболісти у нас не зіграють через дискваліфікацію. Крім того є двоє травмованих. Ми наполегливо готувалися до цієї зустрічі. Як воно буде, побачимо на футбольному полі.

Через травму вибув основний нападник Спартака? Це їх проблеми. Зіграє інший нападник.

Завтра буде важка гра, але для нас цей матч, наче останній. Ми налаштовані на перемогу. Думаю, що вболівати будуть і за нас, і за Спартак, І це буде гарно", - наводить слова Городова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч між Дніпром-1 та Спартаком відбудеться завтра, 31 серпня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій грі було зафіксовано нічию — 1:1.