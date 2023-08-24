Ліга конференцій

Форвард дніпрян поділився своїми думками після гри зі словацьким Спартаком.

Нападник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк прокоментував нічийний результат у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти словацького Спартака (1:1).

"Думки після фінального свистка тільки позитивні, тому що команда боролося і з п’ятої хвилини, якщо я не помиляюся, грала вдесятьох. І це був матч не чемпіонату України, а гра вирішальної кваліфікації Ліги Конференцій. Ми відігралися вдесятьох, потім взагалі залишилися вдев’ятьох. Так що для нас це позитивний результат, ще і у гостях.

Наш тренер по фізичній підготовці не змінився. Євген Баришніков залишився – він нас готував разом з Валерієм Городовим. Було два тренування Збиралися з хлопцями, поговорили, що така складна ситуація і треба з неї вийти позитивно. У нас завдання пройти далі у турнірі і не важливо, хто буде далі тренером. Нам треба вигравати і ми від цього відштовхувалися. Можна сказати, що було єднання між всіма – і тренерським штабом, хто лишився, і персоналом, і гравцями. Це важливо для всіх нас, для наших родин і для всіх українців, адже важливо бачити український футбол на європейській арені. Ми показуємо усім, що граємо у футбол, не дивлячись на війну і цим робимо свій вклад у нашу загальну перемогу.

Дякуємо вболівальникам, що приходять і вболівають за нас у різних містах Європи. Де б ми не грали, але всюди приходять наші люди і нас підтримують. Їм великий уклін і подяка.

Гра на позиції форварда? Я раніше діяв на цій позиції. І грав на неї ще три-чотири роки тому, і в молодіжній збірній грав форварда. Для мене це не чуже амплуа, можу зіграти і центрфорварда, і справа. Загалом, можу зіграти на багатьох позиціях.

Форвард ціниться або своїми голами, або результативними передачами. Так вийшло, що я заробив пенальті, а Піхальонок його забив. Але свій вклад зробила вся команда. А щось заробити в кінці атаки – це моя робота на цій позиції. Був контакт, після якого я впав. Так що там чистий пенальті.

Треба буде добре підготуватися. Спочатку відпочинимо після сьогоднішнього матчу, адже була дуже важка гра і думаю, що до другого матчу ми підійдемо сильнішими і зробимо усе, щоб пройти далі. Так, будуть дискваліфіковані гравці, але у нас хороша ротація і проблем не повинно бути", - наводить слова Гуцуляка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Спартак Трнава – Дніпро-1.