Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді фіналу плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та словацький Спартак Трнава.

Дніпровський Дніпро-1 та словацький Спартак Трнава зіграють матч-відповідь у рамках раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА на тлі нічиєї в першій грі — 1:1.

Валерій Городов, у порівнянні з тим матчем, вирішив використати з перших хвилин Бабенка в опорній зоні, тоді як ліворуч у півзахисті гратиме Білл.

Міхал Гашпарик, у свою чергу, залучив до стартового складу Горосіто в центрі оборони, тоді як Коша розташується в опорній зоні, Баїнович долучиться до ланки атакувальних півзахисників, а Рістовські очолить атаку.

Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошніченко, Сваток, Кравець, Каплієнко — Бабенко — Лєднєв, Піхальонок, Рубчинський, Білл — Гуцуляк.

Запасні: Волинець, Макс Валеф, Пуріта, Горін, Філіппов, Горбунов, Бланко, Ківінда, Танчик, Є. Пасіч, Пірес.



Спартак Трнава: Такач — Коштрна, Штетіна, Горосіто, Мікович — Коша, Зелькович — Офорі, Баїнович, Даніел — Рістовські.

Запасні: Вантруба, Компан-Брезник, Прохазка, Штефаник, Азанго, Уїлакі, Пенья, Паур, Шулек, Осені, Буката.



Гра Дніпро-1 — Спартак Трнава почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.