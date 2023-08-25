Ліга конференцій

Єврокубковий поєдинок за участю української команди обслужать три Балажа.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив суддівську бригаду, яка обслужить матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференція між Дніпром-1 та словацьким Спартаком.

Головним арбітром матчу буде 39-річний угорець Балаж Берке. Допомагатимуть йому його співвітчизники – Балаж Бузаж та Балаж Серт. Резервним рефері призначено Бенце Чонка.

Нагадаємо, у першій грі було зафіксовано нічию з рахунком 1:1.

Матч-відповідь між Дніпром-1 і Спартаком відбудеться 31 серпня в Кошице. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.