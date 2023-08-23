Ліга конференцій

Міхал Гашпарик поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Головний тренер словацького Спартака Міхал Гашпарик прокоментував нічийний результат у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Дніпра-1 (1:1).

"Перший момент матчу – червона картка, а потім гравці, здається, злякалися, що ми можемо перемогти.

Перший тайм вийшов розрізненим, і прикро, що ми не забити наприкінці. Я знав, що другий тайм буде іншим, і я хотів грати із двома нападниками. Джурічин сів нижче, ми використали дві десятки і нарешті забили гол, а потім, коли ми мали контролювати хід матчу, ми зробили супернику величезний подарунок у вигляді невдалого пасу. Потім пенальті і замість контролю поєдинку, ми намагалися забити другий м'яч, а може й третій.

Рахунок залишився 1:1, і нам потрібно було реалізувати моменти, які були наприкінці. Це кубковий матч плей-оф, ми маємо бути ефективними, чого у нас не було. Для гри у відповідь все відкрито, суперник показав якісну гру навіть у меншості. Я розчарований, такий шанс може бути один раз у кар'єрі, але ми зробимо все, щоби пройти далі", — наводить слова Гашпарика прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Спартак Трнава – Дніпро-1.