Ліга Європи

Хосе Луїс Ольтра поділився своїми думками після гри із київським Динамо.

Головний тренер кіпрського АЕКу Хосе Луїс Ольтра прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо (1:0).

"Українським командам дуже складно впоратися із поточною ситуацією, я їм не заздрю.

Ми дуже добре зіграли в обороні, продемонструвавши зіграність усіх гравців. Я вдячний усім, хто приїхав на матч і тим, хто залишився в Ларнаці. У нас є воїни як на полі, так і за його межами!

Я завжди намагаюся вибирати найкращих до складу, щоб команда вимагала перемоги. Ми граємо по четвергах та неділях – це складно, але я вірю в усіх гравців. Дуже складно вибрати склад на гру. Це була гарна гра з великими зусиллями.

Динамо — АЕК Ларнака 0:1 Відео голу та огляд матчу

Ми хочемо перемагати у кожній грі, і ми вийдемо на наступну гру з Фенербахче і гратимемо на перемогу. Це буде складно, але зараз уся концентрація на грі з Пафосом.

Деяким гравцям треба було відпочити. Росалес та Фараж отримали травми. Їхнє місце зайняли інші, і дуже добре, що у нас є повний склад, бо грати може кожен. Хоча через це мені складно вибрати склад найкращих на гру", — наводить слова Хосе Луїса Ольтри прес-служба кіпрського клубу.

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