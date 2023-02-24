Ліга Європи

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри з Нантом.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Нанта (3:0).

"Я задоволений нашою грою, матч був непростим. Ми зіграли добре і скористалися перевагою, яку дало нам вилучення Паллуа. Нам потрібно збільшити швидкість пасу і зрозуміти: тільки контролюючи м'яч та використовуючи всю площу поля, можна отримати перевагу.

Чемпіони відрізняються від решти, їм все дається легко. Такі футболісти, як Ді Марія, збільшують загальний рівень команди. Він бачить те, чого інші не бачать. Є різні категорії футболістів, і він належить до чемпіонів.

Якщо не зважати на Наполі, який виступає у власній лізі, у нас у чемпіонаті справи йшли добре. З Ліги чемпіонів нас вибила Бенфіка, а у Серії А ми набрали 47 очок – як і Інтер. Це якщо не брати до уваги позбавлення нас очок. Але ззовні люди бачать, що Ювентус має 32 бали.

Я цей сезон бачу у більш позитивному світлі. Ми грали без Погба, Ді Марії, Влаховича, Бонуччі, Куадрадо. Проте проявили себе деякі молоді гравці, які в іншому випадку могли б цього не зробити. Тепер всі повертаються.

Те, що ми потрапили до Ліги Європи з Ліги чемпіонів, не означає, що її легко буде виграти Потрібно з повагою поставитися до цього турніру, наш обов'язок – дістатися до кінця, як і в Кубку Італії", - наводить слова Аллегрі La Gazzetta dello Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нант — Ювентус.