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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 24 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п'ятницю, 24 лютого:

Донецький Шахтар дізнався ім’я наступного суперника за раундом плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Луганська Зоря на дев’ятий рік гострої фази війни нарешті дерусифікувала власну емблему.

Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін зупинився за крок від звання найкращого гравця матчів-відповідей попереднього раунду плей-оф Ліги Європи.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.