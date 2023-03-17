Хавбек "гірників" висловився після гри з Феєнордом.
Георгій Судаков, ФК Шахтар
17 березня 2023, 10:30
Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда (1:7), яка вибила "гірників" з єврокубків.
"Сьогодні важкий день, важко щось казати. Це є футбол, багато роботи попереду, цілі не змінюються.
Дякую команді за цю мандрівку, цей дух, це задоволення і шалений запал.
Велике дякую вболівальникам за підтримку! На кожну гру ми виходили заради вас та наших воїнів", — написав Судаков в Instagram.
Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.