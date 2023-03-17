Ліга Європи

Хавбек "гірників" висловився після гри з Феєнордом.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда (1:7), яка вибила "гірників" з єврокубків.

"Сьогодні важкий день, важко щось казати. Це є футбол, багато роботи попереду, цілі не змінюються.

Дякую команді за цю мандрівку, цей дух, це задоволення і шалений запал.

Велике дякую вболівальникам за підтримку! На кожну гру ми виходили заради вас та наших воїнів", — написав Судаков в Instagram.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.