Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого матчу плей-оф Ліги Європи УЄФА, який відбудеться 24 серпня та розпочнеться о 20:00.

У рамках першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи луганська Зоря в гостях зустрінеться з чеською Славією із Праги, яка вже дуже добре знайома українським вболівальникам.

Славія Прага — Зоря

Четвер, 24 серпня, 20.00. Стадіон Еден Арена, Прага (Чехія). Головний арбітр – Крісто Тохвер (Естонія). Пряма трансляція на телеканалі УНІАН та YouTube

Празька Славія впевненою ходою крокує до своєї мети – вийти у груповий етап Ліги Європи, але й про чемпіонат Чехії не забуває. Напередодні Славія обіграла Остраву (1:0), що дозволило команді перемогти в п'ятому матчі поспіль і одноосібно очолити турнірну таблицю, набравши 15 очок з різницею м'ячів 9:2.

У єврокубках команда Індріха Трпішовскі також не знає невдач. У попередньому раунді було впевнено обіграно, як не дивно, віце-чемпіона УПЛ – Дніпро-1. У першій грі було здобуто перемогу з рахунком 3:0, після чого спокійна нічия 1:1. Як бачимо, команда із Праги на повному ходу і хто її зупинить – питання залишається відкритим.

Ще після гри з дніпрянами, наставник чеського клубу дивувався, що його команді буде протистояти ще один суперник з України, тим більше той, який посів на одне місце нижче в турнірній таблиці УПЛ. Проте він впевнений у своїх силах і ще тоді заявив, що стиль клубів дуже схожий, що зіграє їм на руку.

Щодо кадрової ситуації, то у Славії, як і раніше, в лазареті Давід Гаєк та Шериф Синьян. Крім того, додамо, що після дискваліфікації повертається захисник Ігох Огбу, який отримав червону картку в першій грі з Дніпром-1.

Луганська Зоря невдало розпочала новий сезон після зміни головного тренера Патріка ван Леувена, якого замінив Ненад Лалатовіч. Поки що гра луганчан викликає величезну кількість питань, а відповідей поки що немає. У перших двох матчах УПЛ було дві поразки, після чого вистраждана перемога над проблемною Ворсклою. Насамкінець напередодні була нічия з Олександрією, де команда Лалатовіча жодного разу не потрапила у площину воріт.

У пресі вже активно подейкують про зміну головного тренера на фоні таких результатів, але Лалатовіч із впевненістю готує команду до наступних матчів і нам залишається лише сподівається, що гра луганського клубу повернеться на найкращий рівень.

Для Зорі це буде стартовий матч у єврокубках цього сезону. На відміну від Дніпра-1 та Динамо, Зоря має запас. Він полягає в тому, що якщо луганці програють Славії, що найбільш ймовірно, то вони продовжать виступи в груповій стадії Ліги конференцій. У той же час у Дніпра-1 та Динамо такої можливості немає, тож, якщо Зоря програє, великого горя не буде, але є надія, що до старту групового етапу гра команди покращиться.

Що стосується кадрової ситуації, то в майбутній грі не зіграє Назарій Русин, який залишився у Львові після дискомфорту в м'язі на тренуванні. Також у лазареті продовжують перебувати Дмитро Мацапура, Богдан Бутко, Олег Данченко та Максим Сміян.

Орієнтовні склади:

Славія Прага: Коларж — Провод, Голеш, Огбу, Массопуст — Дорлі, Зафейріс — Юречка, Лінгр, Шранц — ван Бурен.

Зоря: Турбаевський — Вантух, Снурніцин, Джордан, Кирюханцев — Мишньов, Батагов, Дришлюк — Волошин, Антюх, Герреро.

Цікаві факти:

- це буде перша зустріч між двома командами;

- Славія не програє у 15 іграх, здобувши 13 перемог після поразки від празької Спарти у травні;

- підопічні Трпішовскі цього року не програють вдома, здобувши 18 перемог у 20 іграх;