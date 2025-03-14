Ліга Європи

Наставник "біло-блакитних" був незадоволений суддівством у матчі проти "червоних дияволів".

Головний тренер Реал Сосьєдада Іманол Альгуасіль прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (1:4).

"Це жорстоко, і я навіть не знаю, як це пояснити, не вигадуючи виправдань. Манчестер Юнайтед був кращим, але мені б хотілося поборотися віч-на-віч. Суддя не побачив єдиний пенальті, який був, і він свиснув ті, яких не було. Ми не заслуговували на такого судді, ні ми, ні Манчестер Юнайтед.

Не було нейтрального суддівства. Мені дуже шкода вболівальників, не було гарного матчу — не лише через ці рішення. Те, що відбувалося з 14 хвилини – це ганьба.

Гравців нема в чому звинувачувати. Суддівство не дало нам виступити на своєму рівні. Ми почали гру добре, і я не знаю, що сталося б, якби не це", — наводить слова Альгуасіля Football-Espana.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Реал Сосьєдад.