Украина

Полузащитник Олимпика Евгений Цымбалюк признан лучшим в составе команды в первой половине сезона-2019/20.

Выпускник академии Олимпика Евгений Цымбалюк стал лауреатом голосования за лучшего футболиста команды в осенней части сезона — сообщил официальный сайт донецкого клуба.

Цымбалюк дебютировал в УПЛ в составе Олимпика 30 мая 2015 года и с тех пор провел в составе первой команды во всех турнирах 74 матча.

С приходом в Олимпик Висенте Гомеса номинальный опорный полузащитник стал чаще подключаться к атакам и забил свой первый мяч в УПЛ — в ворота Карпат.

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