Полузащитник Олимпика Евгений Цымбалюк признан лучшим в составе команды в первой половине сезона-2019/20.
Евгений Цымбалюк, фото ФК Олимпик
01 января 2020, 19:31
Выпускник академии Олимпика Евгений Цымбалюк стал лауреатом голосования за лучшего футболиста команды в осенней части сезона — сообщил официальный сайт донецкого клуба.
Цымбалюк дебютировал в УПЛ в составе Олимпика 30 мая 2015 года и с тех пор провел в составе первой команды во всех турнирах 74 матча.
С приходом в Олимпик Висенте Гомеса номинальный опорный полузащитник стал чаще подключаться к атакам и забил свой первый мяч в УПЛ — в ворота Карпат.
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