Украина

В спарринге на сборе в Турции Десна оказалась сильнее Нефтчи.

В первом матче на втором зимнем сборе, проходящем в Турции, Десна обыграла бакинский Нефтчи — сообщил официальный сайт клуба из Чернигова.

Нефтчи — Десна 1:2

Голы: Монроз, 66 — Махмудов, 39, автогол, Калитвинцев, 45.

Десна (1-й тайм): Паст, Шевцов, Мостовой, Хлебас, Кузык, Филиппов, Калитвинцев, Огиря, Имереков, Ермаков, Фаворов.

Десна (2-й тайм): Литовка, Западня, Арвеладзе, Белич, Тотовицкий, Старенький, Тамм, Будкивский, Гуцуляк, Гитченко, Мочуляк.

Первый зимний сбор Десна провела в Беларуси.

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