В спарринге на сборе в Турции Десна оказалась сильнее Нефтчи.
Фото ФК Десна
24 января 2020, 19:01
В первом матче на втором зимнем сборе, проходящем в Турции, Десна обыграла бакинский Нефтчи — сообщил официальный сайт клуба из Чернигова.
Нефтчи — Десна 1:2
Голы: Монроз, 66 — Махмудов, 39, автогол, Калитвинцев, 45.
Десна (1-й тайм): Паст, Шевцов, Мостовой, Хлебас, Кузык, Филиппов, Калитвинцев, Огиря, Имереков, Ермаков, Фаворов.
Десна (2-й тайм): Литовка, Западня, Арвеладзе, Белич, Тотовицкий, Старенький, Тамм, Будкивский, Гуцуляк, Гитченко, Мочуляк.
Первый зимний сбор Десна провела в Беларуси.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.