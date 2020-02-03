Украина

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о том, как проходит подготовка к сезону.

Денис Попов, восстановившийся после травмы, из-за которой пропустил часть первого сбора, на втором сборе Динамо старается наверстать упущенное.

"После прибытия на второй сбор мы прошли тестирование, которое показало, что я немного повысил свой уровень по сравнению с прошлым функциональным тестом, — цитирует защитника официальный сайт Динамо. – Сейчас нам надо заложить хороший фундамент для того, чтобы не только подойти в оптимальной форме к возобновлению чемпионата, но и чтобы хватило сил до его окончания".

"На первом сборе я поздно втянулся в тренировочный процесс из-за повреждения, но все-таки успел более или менее привести себя в тонус и принять участие в нескольких спаррингах. Надеюсь, сыграю в матчах и на втором сборе".

"По себе я чувствую, что уже переношу нагрузки не так тяжело, как в начале сборов. Постепенно втягиваюсь и стараюсь работать на пределе, чтобы заложить фундамент на матчи чемпионата и Кубка Украины".

На втором сборе в Турции Динамо запланировало шесть спаррингов.

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