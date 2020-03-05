Украина

Минздрав отреагировал на ситуацию с распространяющейся эпидемией.

Министерство здравоохранения Украины в ближайшем будущем намерено провести противоэпидемиологические мероприятия в связи со стремительным распространением эпидемии коронавируса.

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, ограничительные меры не обойдут стороной спортивные соревнования, проведение которых будет приостановлено.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия".

"Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", — приводит слова Ляшко КорреспонденТ.

Напомним, ранее в Италии издали указ согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться без зрителей до 3-го апреля. Пока неизвестно, каким именно образом коронавирус повлияет на украинский футбол.

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