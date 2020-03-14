Украина

Наставник Шахтера отреагировал на ситуацию с пандемией коронавируса в Европе.

Стремительное распространение пандемии коронавируса понесло за собой приостановление многих европейских чемпионатов, включая испанскую Примеру, английскую Премьер-лигу, итальянскую Серию А, немецкую Бундеслигу и французскую Лигу 1.

Пока чемпионат Украины не ушел на паузу, но поединки проводятся при пустых трибунах. Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал ситуацию с короновирусом и посоветовал всех оставаться дома.

"Пришло время для нашего послания миру. Всем вместе. Всем как одному. Оставайтесь дома, берегите себя. Настало время позаботиться друг о друге", — написал Луиш Каштру в своем Instagram.

Напомним, ранее Криштиану Роналду обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.

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