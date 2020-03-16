Украина

Полузащитник Ференцвароша хочет дебютировать в сборной Украины, однако всему может помешать коронавирус.

Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин рассказал, как обстоят дела с CoVid-19 в Венгрии.

"Сегодня нам дали витамин D: выдали каждому, сказали принимать и следить за собой. Температуру не меряли, но доктора сказали, что ужинать всей командой нельзя. Нужно сидеть дома и не выходить", — рассказал Харатин Football Hub.

Недавно Игорь получил дебютный вызов в сборную Украины – на товарищеские матчи с Францией и Польшей. Однако из-за коронавируса он может не прибыть в сборную или даже игры будут отменены.

"Конечно, надеюсь, что приеду в сборную, но здесь все быстро меняется. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Сегодня Сергей Ребров говорил, что, возможно, не поеду. Вылететь-то можно, а вот вернуться…"

Матч Франция – Украина запланирован на 27-е марта. Пока что к игре готовятся согласно плану. Встреча с поляками должна состояться 31-го марта.