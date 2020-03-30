Украина

Футбольный агент считает, что испанская Примера будет доиграна.

Футбольный агент Дмитрий Селюк резко высказался о трансферных слухах, которые появляются в прессе в период пандемии коронавируса, а также поделился мнением о том, возобновятся ли чемпионаты в ближайшем будущем.

"Меня раздражают слухи о трансферах сейчас. Полная глупость сейчас говорить, кто кого покупает. Клубы не знают, что будет с их финансовым состоянием. Но, мне кажется, что это делается для того, что заполнять пустоту. Мы уже смотрим белорусский футбол, вероятно, в середине апреля возобновят свой чемпионат китайцы".

"Чемпионат Испании, я думаю, будут доигрывать. За июнь вполне реально доиграть чемпионат. В целом, европейский футбол ждет экономический коллапс. Чем быстрее будет побежден этот вирус, тем меньше проблем будет у клубов. Мы должны быть дисциплинированными", — рассказал Дмитрий Селюк в программе Великий футбол.

Напомним, ранее директор Атлетико Андреа Берта выступил за отмену летнего трансферного окна.

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