Украина

Генеральный директор Шахтера — о финансовой ситуации в команде.

Сергей Палкин рассказал, что из-за коронавируса падает доход Шахтера.

"Доходная часть сильно падает от телевидения, посещаемости и так далее. Если доходная часть падает в европейском футболе, то ФИФА должна предложить, как можно компенсировать то, что мы теряем".

"Все пляшет от экономики: насколько сильной она будет в Украине и Европе – настолько сильным будет футбол".

"Одна из главных задач ФИФА — рассмотреть и утвердить меры для поддержания клубов не только в слаборазвитых экономиках, но и в европейских тоже", — сказал Сергей Палкин в эфире Великого футбола.

Ранее наставник Шахтера Луиш Каштру заявил, что клуб хочет быть примером в Украине.

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