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Главный тренер Шахтера — о ситуации с приостановкой чемпионата Украины.

Луиш Каштру призывает не рисковать и беречь себя в условиях пандемии COVID-19.

"Германия пытается адаптировать определенные стратегии, чтобы проводить тренировки с игроками небольшими группами".

"Мы же хотим быть примером в Украине, показывая, что сейчас важно себя беречь и ни в коем случае не рисковать. Сейчас мы отрабатываем только один из важных аспектов – физический. Нам не хватает технической составляющей, тактической и, конечно, психологической. Именно психология сейчас находится в далеко не лучшем состоянии".

"Мы сидим закрытые у себя по домам, максимально избегаем выходов на улицу, это провоцирует дискомфорт", — сказал Луиш Каштру в эфире Великого футбола.

Ранее свои опасения касательно коронавируса выразил Артем Милевский.

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