Украина

Генеральный директор Шахтера выступил за возобновление украинской Премьер-лиги.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин поделился мнением касательно того, стоит ли возобновлять в нынешней ситуации футбольные соревнования, которые взяли вынужденную и бессрочную паузы из-за пандемии коронавируса.

"Естественно, мы хотим доиграть чемпионат. Но, насколько нам позволит ситуация это сделать – сложно сказать. Сегодня невозможно спрогнозировать что-то даже на неделю. Когда мы поймем, что это возможно, нужно обсуждать с УПЛ, с УАФ, где мы поставим точку. Мнений очень много. У нас даже некорректно где-то спрашивать, потому что мы на много очков опережаем наших соперников".

"По большому счету, любое решение, которое примут, на нас не повлияет. Подливать масла в огонь, на данном этапе, не стоит. Сегодня нужно говорить о том, что мы верим, что нормально закончим чемпионат, а если не получится, то решение будет за УАФ и УПЛ".

"Сегодня европейские клубы ощущают серьезные проблемы, а об украинских не стоит и говорить. Потому что каждый день простоя нашей страны сказывается на экономике невероятными темпами. Поэтому, чем дольше мы будем находиться в карантине, тем сложнее нам будет из него выходить, тем сложнее нам перезапускать нашу экономику. Это очень повлияет на все процессы и на доходную часть. А если ее нет, то и нечего тратить", — заявил Палкин в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Сергей Палкин рассказал о нынешней финансовой ситуации Шахтера.

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