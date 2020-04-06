Украина

Глава медико-спортивного департамента Украинской ассоциации футбола Вячеслав Попов считает, что в случае возобновления чемпионатов, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, футболистам потребуется дополнительное время для того, чтобы набрать форму и избежать травм.

"Сегодня с утра я обзвонил ряд тренеров, все в один голос говорят: после месячного отпуска нам нужно три недели, чтобы привести в порядок и физические данные спортсмена, и другие показатели. Сколько мы будем находиться в бездействии – очень трудно сказать".

"Де Брюйне, который сказал, что если сразу возобновить сезон в АПЛ, то все будут травмированы через пару матчей, совершенно прав. Система подготовки футболистов сводится к адаптации к большим нагрузкам. Не все одинаково подходят к большим нагрузкам, а состояние перенапряжения приводит к повышению травматизма в футболе".

"Чтобы улучшить психологическую составляющую, рекомендую футболистам больше использовать телефонную связь, общаться с родными и друзьями. Другого пути нет. Границы перекрыты, и мы сегодня отрезаны от всего мира", — заявил Вячеслав Попов в программе Великий футбол.

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