Украина

Бывший полузащитник Динамо заболел после прогулки в парке.

Александр Алиев рассказал о самочувствии после прогулки в Киеве.

"Скажите, пожалуйста, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил четыре раза, чувствую себя хорошо, только кашель".

"Что скажете на это? Что это такое – я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь – есть ли смысл вызывать скорую?"

Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", — рассказал Александр Алиев на своей странице в Instagram.

Отметим, что в конце марта Алиев выложил ролик, как "борется с коронавирусом в Киеве". 35-летний экс-футболист ходил по столице, проверял магазины на наличие продуктов, ездил в трамвае, общался с людьми и все без маски. Примечательно, что украинец раздавал маски, но сам находился без нее.

"Коронавирус – это, конечно, херня. Маску выкинул в урну. Я в это не верю. Когда пошла эта шумиха, я и сам, как дурачок, на все это спровоцировался: купил рулонов 30 туалетной бумаги, мясо, гречку, рис, макароны", — сказал Алиев.

При этом, Алиев удивился, почему "клоунский чемпионат Беларуси играет, весь мир не играет, а белорусы играют".

Напомним, что Алиев выступал за Динамо с 2005 и по 2010 год, а затем с 2011 по 2013.

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