Украина

Хавбек Динамо рассказал о времяпровождении во время карантина.

Полузащитник киевского Динамо Карлос де Пена рассказал о том, как проводит время на карантине в связи с остановкой УПЛ и Кубка Украины. Уругваец, как и другие игроки столичного клуба, тренируются по индивидуальной программе не только в домашних условиях, но и ездят на базу клуба.

"Тренируюсь каждый день за исключением воскресенья. Это наш выходной, чтобы организм отдыхал от физических нагрузок, таким образом получается привычный недельный цикл. Также езжу на базу, где тренируюсь под наблюдением нашего тренера по физподготовке. Там я в основном выполняю работу с мячом и беговую работу".

"Дома я придерживаюсь той программы, которую нам присылают из клуба, также добавляю некоторые свои упражнения. Я приобрел велотренажер — спин-байк и теперь дома тоже больше работаю над кардио. Также выполняю те упражнения, которые обычно делаю в тренажерном зале, дома у меня для этого есть все условия. Утренняя тренировка обычно длится примерно полтора часа. Вечером около получаса занимаюсь стретчингом".

"Я езжу на базу 3-4 раза в неделю. Да, это хорошие, даже тяжелые тренировки, но все равно мне больше по душе тренироваться в группе. Тем не менее, очень важно, что мы продолжаем работу с мячом и поддерживаем хорошую физическую форму".

"Каждый день я на связи с тренером по физической подготовке. Также общался с главным тренером, был рад увидеть его на базе. Для нас, игроков, важно, что он интересуется нашим состоянием и следит за нашей индивидуальной работой", — приводит слова Де Пены официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Карлос де Пена попал в сферу интересов Рединга, который выступает в английском Чемпионшипе.

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