Украина

Глава УАФ заявил, что продолжение сезона находится в приоритете.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился мнением касательно возможного возобновление сезона в чемпионате Украины, который взял бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса.

"Футбол обязательно вернется. Его ждут все болельщики, вся Европа и мир. Доигровка всех чемпионатов — в приоритете. Принятия таких решений должны быть объективными, прозрачными и по спортивному принципу в каждом чемпионате".

"Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований. Если есть запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и подвергать риску здоровье футболистов, тренеров, арбитров из-за своих решений", — заявил Павелко в программе Великий футбол.

Ранее стало известно, что УАФ получит от ФИФА 500 тысяч долларов для преодоления кризиса.

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