Украина

Украинский защитник также поведал, как поддерживал физическую форму на карантине.

Центральный защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов поделился эмоциями от периода, который он провел в карантине из-за распространения пандемии коронавируса по всему миру. Футболист признался, что самоизоляция далась ему нелегко.

"Тяжело переживать карантин. Первый месяц мы провели в квартире с тремя детьми. Это был взрыв мозга. Я уже не знал, или самому застрелиться или кого-то. Но сейчас мы переехали за город, сняли дом. Есть свой участок, можно и детям погулять, и нам пройтись. Я супруге говорил, что в первый день после переезда я обую кроссовки, и час она меня точно не увидит дома".

Кроме того, игрок сборной Украины рассказал, что делал для того, чтобы поддерживать физическую форму в домашних условиях.

"Я поддерживал себя в форме с помощью индивидуальных упражнений. Каждому футболисту были высланы программы, остальное зависело от профессионализма каждого, выполнять их или нет. Как говорится, весна покажет, кто и как это делал".

"К счастью, у меня нет проблемы с лишним питанием. Я не сладкоежка, булки не люблю. Могу два раза в день поесть, и этого будет достаточно", — рассказал Сергей Кривцов в программе Великий футбол.

Напомним, ранее УАФ обсудила возможность и сроки возобновления футбольных турниров. Ожидается, что все клубы приступят к тренировкам 12 мая. Ориентировочные даты старта чемпионатов пока неизвестны.

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