Окончательное решение будет принято после согласования всех аспектов с правительством Украины.
Фото УАФ
08 мая 2020, 18:37
В пятницу, 8 мая, в Доме футбола прошло совещание с участием представителей медицинского комитета УАФ, руководства УПЛ, ПФЛ, комитета арбитров и профсоюза футболистов, на котором обсуждался протокол, регулирующий выход из карантина — сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Участники совещания обсудили различные аспекты и варианты возобновления тренировочного процесса и обязательные требования, которые необходимо будет выполнить клубам для возобновления турниров.
Окончательный протокол будет утвержден после согласования его пунктов с Министерством здравоохранения Украины, а также после выхода постановления кабинета министров с разъяснениями всех деталей смягчения карантина.
Планируется, что с 12 мая команды смогут проводить групповые тренировки на своих базах с соблюдением рекомендаций МОЗ Украины.
Ранее сообщалось, что Десна предложила доиграть чемпионат в Киеве, а Заря — в Запорожье или Днепре.
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