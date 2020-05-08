Украина

Окончательное решение будет принято после согласования всех аспектов с правительством Украины.

В пятницу, 8 мая, в Доме футбола прошло совещание с участием представителей медицинского комитета УАФ, руководства УПЛ, ПФЛ, комитета арбитров и профсоюза футболистов, на котором обсуждался протокол, регулирующий выход из карантина — сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Участники совещания обсудили различные аспекты и варианты возобновления тренировочного процесса и обязательные требования, которые необходимо будет выполнить клубам для возобновления турниров.

Окончательный протокол будет утвержден после согласования его пунктов с Министерством здравоохранения Украины, а также после выхода постановления кабинета министров с разъяснениями всех деталей смягчения карантина.

Планируется, что с 12 мая команды смогут проводить групповые тренировки на своих базах с соблюдением рекомендаций МОЗ Украины.

Ранее сообщалось, что Десна предложила доиграть чемпионат в Киеве, а Заря — в Запорожье или Днепре.

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