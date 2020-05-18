Украина 18 мая 2020, 19:33 Абу Ханна: Хорошо, что мы снова вместе Защитник Зари Джоэль Абу Ханна прокомментировал возвращение к полноценным тренировкам. Джоэль Абу Ханна, фото ФК Заря 18 мая 2020, 19:33 Немецкий защитник Зари Джоэль Абу Ханна с нетерпением ждет возобновления чемпионата Украины. "Хорошо, что мы все снова в сборе, – цитирует защитника официальный Твиттер Зари. – С нетерпением жду возобновления сезона". В нынешнем сезоне Джоэль провел в составе Зари 14 матчей (1 гол) в чемпионате Украины и 6 поединков (0) в Лиге Европы. Ранее Абу Ханна заявил, что не собирается покидать Зарю. Тренер луганчан Виктор Скрипник сообщил, что в составе Зари все здоровы. Люди Жоэль Абу Ханна Команды Заря Источники ФК Заря Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте