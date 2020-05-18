Украина

Защитник Зари Джоэль Абу Ханна прокомментировал возвращение к полноценным тренировкам.

Немецкий защитник Зари Джоэль Абу Ханна с нетерпением ждет возобновления чемпионата Украины.

"Хорошо, что мы все снова в сборе, – цитирует защитника официальный Твиттер Зари. – С нетерпением жду возобновления сезона".

В нынешнем сезоне Джоэль провел в составе Зари 14 матчей (1 гол) в чемпионате Украины и 6 поединков (0) в Лиге Европы.

Ранее Абу Ханна заявил, что не собирается покидать Зарю.

Тренер луганчан Виктор Скрипник сообщил, что в составе Зари все здоровы.