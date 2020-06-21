Украина

В донецком клубе обнаружили два случая инфицирования коронавирусом Covid-19.

Матч 27-го тура Премьер-лиги между Карпатами и Олимпиком не состоялся из-за того, что среди игроков дончан обнаружили коронавирус.

"Будем делать повторные тесты. Исходя из них, будем смотреть, что делать дальше. Конечно, ситуация не очень хорошая, потому что были готовы играть. Приехали уже в Луцк, но пришлось ехать назад, так что настроение не очень хорошее", — заявил хавбек Олимпика Даниэль Романовский Футбол News.

"Никаких заявлений пока не могу делать. Пройдем тесты, а потом будем решать, что делать дальше. Но, конечно, мы готовы играть. Думаю, все будет хорошо".

Следующий матч Олимпик должен провести против Ворсклы 27 июня на выезде в Полтаве.