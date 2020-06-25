Украина

Киевский клуб прошел очередную проверку на COVID-19 в соответствии с медицинским протоколом УПЛ.

Футболисты, тренерский штаб и персонал киевского Динамо 24 июня прошли обязательное плановое тестирование на наличие коронавируса.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в команде не выявлено ни одного случая заражения, поэтому киевляне в плановом режиме продолжат подготовку к следующему поединку 28-го тура чемпионата Украины против черниговской Десны.

Напомним, что все клубы украинской Премьер-лиги обязаны каждые 14 дней проходить тесты на COVID-19, о чем написано в нынешнем медицинском протоколе первенства страны.

Поединок Десна — Динамо состоится в воскресенье, 28 июня, в 19:30 по киевскому времени.