Украина

Меньше всего голосов набрали Юрий Калитвинцев и Юрий Семин.

Динамо Киев отправило в отставку Алексея Михайличенко. По этому случаю Football.ua порассуждал, кто может стать следующим наставникам киевлян, после чего читатели могли проголосовать за оптимальный, по их мнению, вариант.

Едва ли не каждый третий (32,8%, 5312 голосов) выбрал Виктора Скрипника. Также в топ-3 вошли Сергей Ребров и Роман Григорчук.

Преодолели пятипроцентный барьер, но набрали меньше всех голосов Юрий Калитвинцев, Юрий Семин и Александр Головко.

Динамо на данный момент находится в отпуске. Заново команда соберется на базе уже 30 июля, после чего начнет подготовку к новому сезону.