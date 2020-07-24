Украина

Мирча Луческу хотел вернуться в Шахтер, однако "горняки" не пошли на этот шаг.

Накануне легендарный тренер Шахтера Мирча Луческу возглавил Динамо, что вызвало бурю эмоций среди болельщиков и в СМИ. Позднее президент киевлян Игорь Суркис поведал о мотивах румынского специалиста, заявив, что Луческу затаил на Шахтер обиду.

Как стало известно Football.ua из источников в Шахтере, Мирча Луческу хотел вернуться в Шахтер на позицию главного тренера в 2018-м году.

Тогда у Паулу Фонсеки заканчивался двухлетний контракт с "горняками", а новое соглашение еще не было подписано. Луческу пытался воспользоваться ситуацией и связывался с донецким клубом, предлагая свою кандидатуру.

Шахтер предложение не принял и от услуг Луческу отказался. Позднее "оранжево-черные" переподписали контракт с Фонсекой, а спустя год, после ухода португальского специалиста в Рому, тренером стал Луиш Каштру.

Ранее сообщалось, что после назначения Луческу тренером киевлян ультрас Динамо готовят акции протеста.