Украина

Румынский тренер дал первый комментарий после получения новой работы.

Мирча Луческу подписал контракт с Динамо на два года с опцией продления еще на год. Румынский тренер рассказал о любви к Украине и поблагодарил Игоря Суркиса и болельщиков.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать.

Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе Динамо. Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Игорь Суркис считает, что румынский специалист — один из лучших в мире, и ждет от него побед.