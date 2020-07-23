Украина

35-летний форвард высказался о назначении экс-наставника Шахтера на пост главного тренера Динамо.

Для всей футбольной Украины назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо стало настоящим шоком. Кто-то положительно расценил решение Игоря Суркиса, а кто-то остался крайне недоволен, что киевский клуб возглавил бывший наставник донецкого Шахтера.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский, который с 2002 по 2013 год защищал цвета "бело-синих", также отреагировал на новость о новом тренере киевлян.

"Я же говорил! 2020 год — темные времена. Трэш, б**", — написал Артем Милевский в своем Instagram, прикрепив фотографию с Мирчей Луческу.

Советуем вам ознакомиться с нашим материалом, в котором мы рассмотрели все "за" и "против" выбора руководства Динамо в пользу румынского специалиста.