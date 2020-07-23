Украина

Президент киевлян представил румынского специалиста.

Динамо объявило о подписании контракта с Мирчей Луческу. Игорь Суркис рад заполучить одного из лучших специалистов в мировом футболе, от которого ждет много титулов.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского Динамо, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам.

Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", — приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт киевлян.

Отметим, что контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год.