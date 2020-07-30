Украина

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал о том, как провел отпуск и о планах на будущий сезон.

После прохождения медосмотра Александр Караваев готов приступить к подготовке к сезону-2020/21.

"Прошло всего десять дней после окончания минувшего сезона, так что физических кондиций не растерял, для этого просто не хватило бы времени, – цитирует защитника Динамо официальный сайт клуба. – Лишний вес не набрал. Надо просто немного прийти в себя. Думаю, на это понадобится пара дней".

"При этом десяти дней достаточно, чтобы побыть с родными, родителями, друзьями, близкими, переключиться и с новыми силами готовиться к следующему сезону. Может показаться, что такого короткого отпуска мало, но мне кажется, что этого вполне достаточно".

В четверг, 30 июля, в 17:00, Динамо собралось на базе, познакомилось с новым тренером и провело первую тренировку.