Тесты

Сегодня празднует свой 75-й день рождения один из самых титулованных тренеров в истории футбола.

В заголовке нет чудовищной ошибки. Это действительно реальность. Символ Шахтера Мирча Луческу — новый главный тренер киевского Динамо, который готовится в новом сезоне свергнуть "горняков" с вершины украинского футбола.

Мнения о назначении румына в киевский клуб могут быть самыми разными, но в одном можно не сомневаться: это назначение сделает наш чемпионат куда интереснее.

Через четыре дня после назначения румынские СМИ объявили о том, что Мирча покинул Динамо, сославшись на токсичную атмосферу со стороны ультрас киевлян, однако это оказалось неправдой.

И Динамо, и Шахтер уже поздравили легендарного тренера с днем рождения. Football.ua также желает Луческу успешно работать во благо украинского футбола и быть всегда на коне!

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В тесте использованы фото Getty Images и ФК Динамо.

Евгений Музыка, Football.ua