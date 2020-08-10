Украина

Нападающий Жуниор Мораес рассказал о том, как ему играется в Шахтере.

Жуниор Мораес считает, что наконец-то нашел свою команду, хотя немного сожалеет о том, что не смог оказаться в Шахтере в 2010 году.

"Моя связь с Шахтером началась еще в 2010 году, именно тогда я мог оказаться в клубе, – цитирует нападающего официальный сайт УЕФА. – У меня был разговор с Мирчей Луческу, который тогда тренировал команду, он был заинтересован во мне, но, к сожалению, трансфер не состоялся".

"В 2011 году я специально приехал на матч Лиги чемпионов Шахтера против Ромы, и мне очень понравилось то, что я увидел с трибуны. А в 2012 году я уже сам перебрался в Донецк, заключив контракт с Металлургом, но продолжал следить за Шахтером и восхищаться его игрой".

"В 2014 году Шахтер снова интересовался мной, но трансфер снова сорвался. И лишь через несколько лет все сложилось, и я оказался в клубе с такой хорошей организацией и команде с таким увлекательным стилем игры".

"У нас уникальный микс украинской и бразильской культуры, который дает отличные результаты. В украинском футболе важны дисциплина и физическая сила, в бразильском — импровизация и техника. Когда это грамотно смешивается, получается хорошо структурированная команда, в которой каждый знает свои роли".

"Кроме того, в Шахтере отличная смесь молодых и опытных футболистов. Я знаю, насколько тяжело бразильцам, которые толком не поиграли на взрослом уровне, приезжать в страну, где совершенно другие условия. Но они талантливы и постоянно прогрессируют. Сейчас все наши молодые ребята показывают отличную игру, и речь не только о бразильцах. В Шахтере очень много местных воспитанников, которых клуб хорошо развивает".

За неполных два сезона Мораес провел за Шахтер 78 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 24 результативные передачи.

Ранее форвард рассказал о своих ожиданиях от четвертьфинала Лиги Европы против Базеля.